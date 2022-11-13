Notable earnings after Monday's close

Major earnings expected after the bell on Monday include:

  • Electrameccanica Vehicles Corp. (SOLO)
  • Charlottes's Web Holdings (OTCQX:CWBHF)
  • Athersys (ATHX)
  • Ionq (IONQ)
  • Gingko Bioworks Holdings (DNA)

Other earnings slated to release after Monday's close include:

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