Notable earnings after Monday's close
Nov. 13, 2022 5:34 PM ETGLAD, CGRN, AZTA, PRSO, CWCO, NBY, EGAN, WYY, CYRN, YTEN, IDN, ACHV, CSAN, ATHX, CIDM, AAIC, AOIFF, PRPO, ACRX, HNRG, ADMP, AEMD, ALPN, SMTS, MARK, ELTP, WTER, INPX, VNRX, AXDX, DRIO, NWHUF, ONTX, PPSI, IPWR, CBAY, CALA, TCON, RMR, VVV, VTSI, NDRA, POWW, XELA, ETRGF, OPNT, REKR, AYTU, FUV, SPRO, FINV, TRSSF, MOTS, HYRE, TBLT, SOLO, CWBHF, DOCRF, VERB, VISL, CCHWF, TFFP, GAN, EGLX, BIOR, NVVE, KBNT, HOFV, VLTA, YALA, IONQ, SHLS, ASTS, RUM, DNA, SEMR, RGTI, DLO, NUBy: Deepa Sarvaiya, SA News Editor
Major earnings expected after the bell on Monday include:
- Electrameccanica Vehicles Corp. (SOLO)
- Charlottes's Web Holdings (OTCQX:CWBHF)
- Athersys (ATHX)
- Ionq (IONQ)
- Gingko Bioworks Holdings (DNA)
Other earnings slated to release after Monday's close include:
- AAIC, ACHV, ACRX, ADMP, AEMD, ALPN, OTCPK:AOIFF, ASTS, AXDX, AYTU, AZTA, BIOR, CALA, CBAY, OTCQX:CCHWF, CGRN, CIDM, CSAN, CWCO, CYRN, DLO, OTCQX:DOCRF, DRIO, EGAN, EGLX, OTCQB:ELTP, OTCQX:ETRGF, FINV, FUV, GAN, GLAD, HNRG, HOFV, HYRE, IDN, INPX, IPWR, KBNT, MARK, MOTS, NBY, NDRA, NU, NVVE, OTC:NWHUF, ONTX, OPNT, POWW, PPSI, PRPO, PRSO, REKR, RGTI, RMR, RUM, SEMR, SHLS, SMTS, SPRO, TBLT, TCON, TFFP, OTCQX:TRSSF, VERB, VISL, VLTA, VNRX, VTSI, VVV, WTER, WYY, XELA, YALA, YTEN
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