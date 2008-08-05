Notable earnings after the close: ACAS, AMKR, ARNA, BID, BMRN, CELL, CSC, CSCO, EXEL, FCH, FIS,...Aug. 05, 2008 3:10 PM ETAmerican Capital (ACAS)ACAS, AMKR, ARNA, BID, BMRN, CELL, DXC, CSCO, EXEL, FCH, FIS, FST-OLD, WELL, HLF, LHX, MDRX, NWS, ONXX, BKNG, QSFT, SHO, SNCR, UPLCQ, LEU, VMC, VTR, WEN, AMZN, WMS-OLD, XCOBy: Rachael Granby, SA News Editor Notable earnings after the close: ACAS, AMKR, ARNA, BID, BMRN, CELL, CSC, CSCO, EXEL, FCH, FIS, FST, HCN, HLF, HRS, JBX, MDRX, NWS, ONXX, PCLN, QSFT, SHO, SNCR, UPL, USU, VMC, VTR, WEN, WFMI, WMS-OLD, XCO