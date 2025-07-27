Earnings week ahead: AAPL, MSFT, AMZN, META, BA, XOM, CVX, PFE, MA, V, PYPL, SOFI, and more
Jul. 27, 2025 8:00 AM ETApple Inc. (AAPL) Stock, MSFT Stock, AMZN Stock, META Stock, QCOM Stock, NET Stock, CMCSA Stock, XOM Stock, CVX Stock, F Stock, BA Stock, WM Stock, V Stock, MA Stock, PYPL Stock, SOFI Stock, COIN StockAEP, D, PPL, SO, EBAY, BKNG, PG, UPS, KGC, AEM, STX, GLW, WDC, BIIB, JBLU, GSK, LRCX, BMY, CVS, PFE, EA, SBUX, CCJ, ADP, LUMN, MRK, MGM, TEVA, CL, K, UNH, SNY, MGA, NUE, RCL, MDLZ, NOV, AMT, CDNS, AZN, ILMN, SHEL, EXEL, KMB, MO, REGN, NWL, WHR, CLX, ENB, EPD, TROW, FSLR, PRU, BHC, WELL, OHI, VTR, NEWT, ALB, NGD, RIOT, ARCC, EPR, MPW, BIP, AMRN, WPC, VALE, BUD, TWO, LYB, LIN, STAG, KHC, MARA, ABBV, NCLH, RITM, BEP, OCGN, QRVO, ETSY, TDOC, SPOT, FLGT, ROKU, VICI, TLRY, MRNA, FVRR, SNDL, CARR, HWM, RKT, RBLX, RDDT, ARM, SIRIBy: Niloofer Shaikh, SA News Editor
Earnings season hits full stride next week, with an expansive slate of reports from tech titans, energy giants, financial firms, healthcare leaders and consumer names.
The spotlight will be on four “Magnificent Seven” names: Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (