Earnings week ahead: AAPL, MSFT, AMZN, META, BA, XOM, CVX, PFE, MA, V, PYPL, SOFI, and more

Rolled newspaper with the headline Quarterly Results

Zerbor

Earnings season hits full stride next week, with an expansive slate of reports from tech titans, energy giants, financial firms, healthcare leaders and consumer names.

The spotlight will be on four “Magnificent Seven” names: Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (

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SymbolLast Price% Chg
AAPL--
Apple Inc.
MSFT--
Microsoft Corporation
AMZN--
Amazon.com, Inc.
META--
Meta Platforms, Inc.
QCOM--
QUALCOMM Incorporated
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