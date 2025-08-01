- Lincoln National Corporation 9% DEP PFD SR D (LNC.PR.D) declares $0.5562/share quarterly dividend.
- Forward yield 8.14%
- Payable Sept. 1; for shareholders of record Aug. 15; ex-div Aug. 15.
- See LNC.PR.D Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.
More on Lincoln National
- Lincoln National Corporation (LNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LNC.PR.D: A Low-Duration Pick From Lincoln National For Qualified Dividend Seekers
- Lincoln National Is Attractive Both From Valuation And Income Perspectives
- Lincoln National outlines continued group margin expansion and capital deployment plans through 2025
- Lincoln National Q2 2025 Earnings Preview