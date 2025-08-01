Lincoln National Corporation 9% DEP PFD SR D declares $0.5562 dividend

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Market Cap
PE
Yield
Rev Growth (YoY)
Short Interest
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SymbolLast Price% Chg
LNC.PR.D--
Lincoln National Corporation 9% DEP PFD SR D

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