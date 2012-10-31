Notable earnings after Thursday’s close: AIG, AIV, ALSK, ATML, BKD, BMR, CAR, CENX, CHK, DCT, DDR, DWA, EIX, EQIX, FLR, FSLR, GLUU, HAIN, HIG, HTGC, INT, ITMN, JMBA, JOE, KERX, KOG, LIFE, LLNW, LNC, LNKD, LVS, MDLZ, MELI, MNKD, NEM, NGD, NKTR, NLY, OMPI, ONNN, ONXX, OPEN, PBI, PCLN, ROVI, RSG, SAM, SBUX, SHO, SKUL, SPWR, SWKS, SWN, TRIP, UNTD, VNO, VRTX, WBMD, WIT, WPRT, YELP, ZAGG, ZIOP
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|By: Gaurav Batavia, SA News Editor