Earnings NewsNotable earnings before Tuesday's open: ADM, AMT, ANR, ARCC, AVP, CIE, CTSH, DRH, DUK, EMR, FE,...May 03, 2011 12:05 AM ETArcher-Daniels-Midland Company (ADM)ADM, AMT, ANRZQ, ARCC, AVP, CIE, CTSH, DRH, DUK, EMR, FE, FIS, AMFW, WELL, PEAK, INCY, LM, LVLT, MFA, MRO, VTRS, NI, TMUS, PFE, RDC, ENB, SIRI, SU, TAP, THC, VNO, VSHBy: gavravb, SA News Editor Notable earnings before Tuesday's open: ADM, AMT, ANR, ARCC, AVP, CIE, CTSH, DRH, DUK, EMR, FE, FIS, FWLT, HCN, HCP INCY, LM, LVLT, MFA, MRO, MYL, NI, PCS, PFE, RDC, SE, SIRI, SU, TAP, THC, VNO, VSH