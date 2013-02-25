Earnings NewsNotable earnings after Tuesday’s close: AVGO, AWK, DGI, DWA, EIX, FSLR, GA, GPOR, GWRE,...Feb. 25, 2013 5:35 PM ETBroadcom Inc. (AVGO)AVGO, AWK, MAXR, DWA, EIX, FSLR, GA, GPOR, GWRE, HRZN, JAZZ, MAKO, MIDD, NUVA, ORA, BKNG, MNK, RENN, REXX, RRC, SPNX, STEC, TIVO, VNO, VRSK, ZAGGBy: Gaurav Batavia, SA News EditorNotable earnings after Tuesday’s close: AVGO, AWK, DGI, DWA, EIX, FSLR, GA, GPOR, GWRE, HRZN, JAZZ, MAKO, MIDD, NUVA, ORA, PCLN, QCOR, RENN, REXX, RRC, SPN, STEC, TIVO, VNO, VRSK, ZAGG