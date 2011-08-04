Earnings NewsNotable earnings before Thursday's open: AEE, ANR, APA, ARCC, CAH, CCJ, CI, CNP, CNQ, CVS,...Aug. 04, 2011 12:05 AM ETAmeren Corporation (AEE)AEE, ANRZQ, APA, ARCC, CAH, CCJ, CI, CNP, CNQ, CVS, DISCA, DF, DEN, T, EIX, KMI, FIG, GM, GPOR, WELL, HUN, IVR, LEA, LUV, NRG, PCG, DUK, PXP, SBH, SINA, SUG, TBL, TDC, TE, TS, BHC, VTR, WNRBy: gavravb, SA News Editor Notable earnings before Thursday's open: AEE, ANR, APA, ARCC, CAH, CCJ, CI, CNP, CNQ, CVS, DISCA, DF, DNR, DTV, EIX, EP, FIG, GM, GPOR, HCN, HUN, IVR, LEA, LUV, NRG, PCG, PGN, PXP, SBH, SINA, SUG, TBL, TDC, TE, TS, VRX, VTR, WNR