Earnings NewsNotable earnings before Thursday’s open: AIXG, AWR, BDBD, BKS, BRLI, BRY, CHS, CTRX, CVC,...Feb. 27, 2013 5:30 PM ETAIXTRON SE (AIXXF)AIXXF, AWR, BDBD, BKS, BRLI-OLD, ROAN, CHS, CTRX, CVC, DANG, DPZ, GMXRQ, GTLS, BATL, IRDM, IRM, IONS, KSS, LKQ, MCGC, MTG, NIHD, OCN, PKT, RDC, RNO, SDRLF, SHLDQ, TD, TTI, BHC, WNR, WPX, WWEBy: Gaurav Batavia, SA News EditorNotable earnings before Thursday’s open: AIXG, AWR, BDBD, BKS, BRLI, BRY, CHS, CTRX, CVC, DANG, DPZ, GMXR, GTLS, HK, IRDM, IRM, ISIS, KSS, LKQ, MCGC, MTG, NIHD, OCN, PKT, RDC, RNO, SDRL, SHLD, TD, TTI, VRX, WNR, WPX, WWE