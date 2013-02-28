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Feb. 28, 2013 12:05 AM ETAIXTRON SE (AIXXF)AIXXF, AWR, BDBD, BKS, BRLI-OLD, ROAN, CHS, CTRX, CVC, DANG, DPZ, GMXRQ, GTLS, BATL, IRDM, IRM, IONS, KSS, LKQ, MCGC, MTG, NIHD, OCN, PKT, RDC, RNO, SDRLF, SHLDQ, TD, TTI, BHC, WNR, WPX, WWEBy: Gaurav Batavia, SA News Editor
Notable earnings before Thursday’s open: AIXG, AWR, BDBD, BKS, BRLI, BRY, CHS, CTRX, CVC, DANG, DPZ, GMXR, GTLS, HK, IRDM, IRM, ISIS, KSS, LKQ, MCGC, MTG, NIHD, OCN, PKT, RDC, RNO, SDRL, SHLD, TD, TTI, VRX, WNR, WPX, WWE
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