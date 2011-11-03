Earnings NewsNotable earnings before Thursday's open: AGU, ANF, ANR, APA, ARIA, BEAM, CNQ, CVS, DNR, DTV,...Nov. 03, 2011 12:05 AM ETNutrien Ltd. (NTR)NTR, ANF, ANRZQ, APA, ARIA, BEAM-OLD, CNQ, CVS, DEN, T, DUK, EGO, EL, FIG, FYBR, WELL, K, LAMR, LXP, MFA, MFC, MGA, MGM, MT, NNN, NRG, NYX, PCG, PNM, PPL, REGN, RGLD, ENB, HSH, SNI, SPR, SRE, SU, TDC, TEL, TS, BHC, WNR, CTRABy: gavravb, SA News Editor Notable earnings before Thursday's open: AGU, ANF, ANR, APA, ARIA, BEAM, CNQ, CVS, DNR, DTV, DUK, EGO, EL, FIG, FTR, HCN, K, LAMR, LXP, MFA, MFC, MGA, MGM, MT, NNN, NRG, NYX, PCG, PGN, PNM, PPL, REGN, RGLD, SE, SLE, SNI, SPR, SRE, SU, TDC, TEL, TS, VRX, WNR, XEC